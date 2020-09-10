В Москве отменяют скандальный указ Собянина о приравнивании ОРВИ к ковиду
- 10.09.2020, 20:21,
- Новости
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21 апреля сего года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ
, в котором были приравнены, по наступающим для больного последствиям, ОРВИ и ковид. Цитата:
"С 22 апреля 2020 г. граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии 2 электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения".
И эти же замечательные правила касались "граждан, совместно проживающих".
Начиная с этого момента фактически не было разницы, чем в действительности болен человек -- ковидом, гриппом, обычным ОРВИ или ОРЗ, -- он попадал в карантинное заточение, а с ним и его близкие. При нарушении "самоизоляции" гражданам грозили штрафы.
Указ породил массовый страх обращаться за медицинской помощью. И вот он отменяется
.