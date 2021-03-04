 

Байден назвал неандертальскими 16 американских штатов

Президент США Байден считает, что штаты, отменяющие обязательные маски, демонстрируют "образ мышления неандертальцев".
Теперь таких штатов в США стало шестнадцать: сегодня к ним присоединились Миссисипи и Техас (собирается отменить маски 10 марта). 
Никогда не вводила маски и локдауны Южная Дакота, которую даже называют "американской Швецией". Её губернатор Кристи Ноэм рассказала, что главный инфекционист и самый высокооплачиваемый госслужащий США доктор Энтони Фаучи пугал её, что без масок и локдаунов в Южной Дакоте будет до 10 000 заболевших в день. Но в действительности даже в самые тяжёлые дни в больницах Южной Дакоты было лишь немногим более 600 заболевших.
8 февраля нынешнего года маски отменила Айова, 12 февраля -- Монтана, 22 февраля -- Северная Дакота, 2 марта почти одновременно заявили об отказе от обязательных масок Техас и Миссисипи. На это последовала резкая критика со стороны Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома (в Калифорнии маски носят даже на открытом воздухе, здесь жесточайшие локдауны и высокая смертность от ковида; люди и предприятия массово перемещаются из Калифорнии в Аризону, Флориду и Техас). 
Также нет обязательных масок на Аляске (кроме нескольких городов), в Аризоне (кроме нескольких городов), Флориде, Джорджии (но отдельные города могут их вводить), Айдахо (кроме нескольких городов), в Канзасе (решают органы местного самоуправления), Миссури (кроме нескольких городов), Небраска (кроме нескольких городов), Оклахоме, Южной Каролине, Теннесси (на части территории штата). 
 

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