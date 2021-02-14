 

Байден надевает две маски, но губернаторы штатов отменяют масочный режим

Главный инфекционист США Энтони Фаучи порекомендовал американцам носить по две маски. Выяснив, что медицинская маска может уловить только 42% капель (и даже они очень быстро высохнут), Фаучи начал экспериментировать и пришёл к ношению двух масок: медицинская внизу, тканевая сверху. Теперь президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харис носят по две маски.  
 
В то же самое время губернаторы штатов начали один за другим отменять все ковидоограничения, включая масочный режим: Северная Дакота, Айова, Миссисипи, Монтана. В некоторых штатах, как Джорджия или Южная Дакота, маски никогда не были обязательными (и это не привело к заметной разнице). 
 

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