Байден надевает две маски, но губернаторы штатов отменяют масочный режим

Главный инфекционист США Энтони Фаучи порекомендовал
американцам носить по две маски. Выяснив, что медицинская маска может уловить только 42% капель (и даже они очень быстро высохнут
), Фаучи начал экспериментировать и пришёл к ношению двух масок: медицинская внизу, тканевая сверху. Теперь президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харис носят по две маски.
В то же самое время губернаторы штатов начали один за другим отменять все ковидоограничения, включая масочный режим: Северная Дакота, Айова
, Миссисипи, Монтана
. В некоторых штатах, как Джорджия или Южная Дакота, маски никогда не были обязательными (и это не привело
к заметной разнице).