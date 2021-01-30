Онищенко заявил, что грипп опасней ковида, а маски нужно носить всем всегда в сезон ОРВИ
- 30.01.2021, 17:58,
- Новости
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Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказался в
пользу постоянного ношения масок в общественных местах, если есть повышенная опасность заболеть ОРВИ:
"В сентябре у нас подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. И носить их [маски] надо будет. Это такая же инфекция, даже более тяжёлая, чем коронавирус".
В том числе людям с иммунитетом:
"Но и людям, которые даже переболели [COVID-19] или привились, и у них выработался иммунитет, всё равно я бы рекомендовал носить маски".