 

100 дней Байдена: патриотическая "Программа по ношению масок"

Новый президент США Джозеф Байден, как он и обещал, запускает "Программу по ношению масок в течение 100 дней" -- "во всех федеральных зданиях на всех федеральных территориях и всеми федеральными служащими и подрядчиками". Предполагается, что тем самым американцы "выполнят патриотический долг" и сдержат ковид-19.
 
Однако 80% американцев и так уже носят маски во всех общественных местах с лета 2020 года. И по итогам года США заняли 10-е место по смертности от ковида в мире. Великобритания, пережившая три локдауна, заняла 5-е место. 
 
В то же время правительство Франции сделало заявление, что тканевые маски "могут быть не эффективны против новых вариантов ковида" (вероятно, предполагается, что они были эффективны против прежних вариантов).
 
А правительство Германии, как видимо, больше не надеясь на маски, рассматривает возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. С 18 января такая мера уже действует в магазинах и общественном транспорте Баварии.
 
Администрация Байдена разослала вступающим в должность сотрудникам руководство с требованием ежедневно проходить тест на ковид и носить маски N95.
 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В столице Австрии десятки тысяч людей выступили против локдаунов и ношения масок
» Первое большое рандомизированное контролируемое исследование показало: маски эффективны в 0,3% случаев
» Демократы и республиканцы озабочены масками очень по-разному
» Массовые BLM-протесты в США не повлияли на распространение ковида-19
» Минобрнауки обязало студентов носить маски в новом учебном году
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Средняя Азия: становление и развитие

81% россиян считают, что контроль над миграцией необходимо ужесточить

  • 21:29
  • 248

Спрос на российские товары на Wildberries вырос почти втрое

  • 21:23
  • 249

59% россиян и глава СПЧ выступили против ковидных паспортов

  • 20:50
  • 274

100 дней Байдена: патриотическая "Программа по ношению масок"

  • 20:06
  • 280

В Чечне ликвидировали вожака бандитского подполья

  • 19:41
  • 299
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru