100 дней Байдена: патриотическая "Программа по ношению масок"

Новый президент США Джозеф Байден, как он и обещал
, запускает "Программу по ношению масок в течение 100 дней" -- "во всех федеральных зданиях на всех федеральных территориях и всеми федеральными служащими и подрядчиками". Предполагается, что тем самым американцы "выполнят патриотический долг"
и сдержат ковид-19.
Однако 80% американцев и так уже носят маски
во всех общественных местах с лета 2020 года. И по итогам года США заняли 10-е место
по смертности от ковида в мире. Великобритания, пережившая три локдауна, заняла 5-е место.
В то же время правительство Франции сделало заявление
, что тканевые маски "могут быть не эффективны против новых вариантов ковида" (вероятно, предполагается, что они были эффективны против прежних вариантов).
А правительство Германии, как видимо, больше не надеясь на маски, рассматривает возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. С 18 января такая мера уже действует в магазинах и общественном транспорте Баварии.
Администрация Байдена разослала
вступающим в должность сотрудникам руководство с требованием ежедневно проходить тест на ковид и носить маски N95.