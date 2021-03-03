 

С 2018 года доля россиян, которые не смотрят телевизор, увеличилась на 15%

 

Согласно опросу ВЦИОМа, с 2018 года число россиян, которые пользуются интернетом и не смотрят телевизор, выросло на 15%.  

Более половины россиян всё ещё являются пользователями и телевидения, и интернета: они смотрят телевизор и сидят в сети не реже нескольких раз в неделю (53%). Наиболее активные пользователи и телевидения, и интернета — опрошенные в возрастной группе 35-59 лет (61-64%). С 2018 г. данная доля сократилась на 9 п.п.

Россияне, которые пользуются интернетом, но не смотрят телевизор, составляют теперь 28%. Отказ от телевизора в пользу интернета наиболее характерен для молодёжи: 69% среди 18-24-летних, среди 25-34-летних — 48%.

Смотрят телевизор и почти не пользуются интернетом 17% россиян. С 2018 г. эта доля сократилась на 5%. Правда, среди россиян старше 60 лет доля людей, не пользующихся интернетом, достигает 45%.

 


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APN.ru