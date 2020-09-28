69% россиян ещё смотрят телевизор

Согласно исследованию "Левада-центра", число россиян, использующих телевизор в качестве источника информации, постепенно уменьшается (с 94% в 2009-м до 69% в 2020-м), но всё ещё гораздо больше числа тех, кто черпает информацию из интернета (38%).

При этом доверяют телевидению 48% (в 2009-м -- 79%), но интернету доверяют ещё меньше -- 24%.

Радио в качестве источника информации используют лишь 15% граждан.







