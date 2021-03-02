Что и почему стоит прочесть современным подросткам

1.Азимов А., Азимов Д. «Норби».

Фантастику подростки любят и не разлюбят никогда. Лишать их книг этого жанра – педагогическое преступление. К сожалению, почти все технороманы и романы об искусственном интеллекте написаны для взрослых и полны апокалиптических ужасов и антиутопических клише из серии «мы все умрём». Великий Азимов много лет назад разбавил эту кровавую кашу серией об умном и добром роботе Норби.

2.Астафьев В.П. «Кража».

Весьма редко упоминающаяся и издающаяся повесть Астафьева – одна из лучших книг о чтении. Голодные предвоенные мальчишки крадут не хлеб, а книги из библиотеки, ради минут читательского счастья готовые на всё. Не лишним будет некоторым отрицателям родителей почитать и о жизни в детском доме.





3. Белых Г.Г., Л. Пантелеев. «Республика ШКИД».

Книга написана, собственно, почти подростками – Г. белых было 19 лет, Пантелееву – того меньше. Вероятно, поэтому образы учеников «щколы для дефективных», вчерашних беспризорников, гораздо ярче образов учителей, рискнувших встать на педагогическое поприще во многом с голодухи. Это книга о трагедии революции и судьбе детей, которым, по сравнению с другими, можно считать, повезло. Поразительно, как «дефективные» много читают и интересно думают!

4. Брэдбери Р.Д. «Вино из одуванчиков».

Книга, работающая как машина времени. Человека любого возраста она способна перенести в отрочество, а подростку объяснить его самого со всеми мечтательными странностями и поведенческими выкрутасами.

5. Васильев Б.Л. «Завтра была война».

Идеологическая упёртость, дружба, верность, предательство и противостояние ему, гибель и счастье образца 40-го года. Васильев как никто умел вызывать слезы, но в наше бесслёзное прагматическое время это совсем не плохо.

6. Гарин-Михайловский Н.Г. «Гимназисты».

Часть автобиографической тетралогии о жизни подростка в исторической России, об образовании и воспитании русского человека в преддверии великих потрясений. Поведенческий контраст отца и матери, понятный многим и раздирающий надвое юную душу. Книга об обретении опыта, «сына ошибок трудных».

7. Голдинг У. «Повелитель мух».

Общество детей, оказавшихся во взрослой ситуации выбора модели власти в экстремальной ситуации. В поисках мифического «зверя», источника страхов, дети незаметно звереют сами, предопределяя выбор между законом и голодной надеждой -- и жестокостью и сытым подчинением ей. Одна из главных подростковых книг.





8. Гюго В. «Отверженные».

Одна из самых значимых и самых христианских книг («путь от зла к добру», по словам автора), когда-либо созданных. Книга-океан, неисчерпаемая и всегда новая, включающая в читателе все эмоции и заставляющая их работать. Даже описание городской канализации под пером Гюго превращается в высокую поэзию.

9. Диккенс Ч. «Большие надежды».

Роман о разоблачении юношеского самообмана, иллюзии собственной значимости, который особенно актуален сегодня, когда всё решают деньги и слепое везение. Герой романа – Пип – прозревает: он обнаруживает, что его настоящим благодетелем является не сумасшедшая аристократка, а беглый каторжник, а истинный джентльмен – воспитавший Пипа кузнец.

10. Искандер Ф.А. «Детство Чика».

Рассказы о «мудром мальчике» Чике в эпоху убийственного оглупления и отучения думать детей для кого-то могут стать поводом задуматься о себе и своей настоящей роли в мире, который по-прежнему требует не только игр, но поступков и их анализа.

11. Каверин В.А. «Два капитана».

Каверину удалось невозможное: свести в одном повествовании несколько доселе несводимых жанров – героико-романтический, приключенческий, документально-исследовательский и воспитательный. В этом смысле «Два капитана» прямо наследует «Капитанской дочке» Пушкина и «Отверженным» Гюго.

12. Кларк А. «Остров дельфинов».

Самая романтическая и самая достоверная вещь великого «приземлённого» фантаста. Повесть недаром сравнивают с «Гарри Поттером». Сиротство, приёмная семья, где ты никому не нужен. Но кларковскому герою Джонни Клинтону повезло больше. Он оказался не в школе колдунов, а, спасенный дельфинами, стал учиться понимать и чувствовать живую природу и обитателей мирового океана. Обманчивая «простоватость» повествования рассчитана как раз на бесхитростного подростка.

13. Козлов Ю.В. «Пустыня отрочества».

Название много говорит о содержании этого, пожалуй, единственного философского и мифологического романа не только для, но и про подростков. 80-е годы. Кончается страна, спивается отец. Сходит на нет игра в империю Гегемонию, созданную воображением ленинградских мальчишек. Один из самых загадочных персонажей, Библиотечник, произносит реплику, ключ к которой нашёлся только сегодня: «… когда торжествует ложь, делячество и прочие сопутствующие им пороки, проблемы срывания масок попросту не существует. Все, так или иначе, ходят в масках».





14. Крюс Д. «Тим Талер, или Проданный смех».

Книга о бездумной потере свободы ради богатства. Смех в книге и есть метафора свободы. Тим расстаётся с тем, без чего, как ему кажется, ради мира в семье можно обойтись на ипподроме жизни – если всегда знать, кто победит в заезде. «Бедный богач» Тим чуть не проиграл самого себя.

15.Линдгрен А. «Черстин и я».

Книга о смене стиля жизни – дауншифтинге, ставшем чрезвычайно популярным в связи с ковидными ограничениями. История переезда традиционной шведской семьи в деревню сегодня вполне могла бы стать бестселлером. Подростки, наверняка читавшие сказочные повести Линдгрен или хотя бы смотревшие мультфильмы по ним, будут заинтригованы этой простой и весёлой историей о плохо учившихся в городе сестрах-близняшках.

16.Лондон Д. «Алая чума».

Одна из первых (1912 г.) и лучших постапокалиптических книг про загадочную эпидемию, поразившую Землю в 2013 г. и распространяющуюся скоростными транспортными средствами. Остатки человечества в 2070 г. скоростными же методами деградируют, вернувшись к первобытной жизни. Актуальность неправдоподобная!

17.Маршалл А.«Я умею прыгать через лужи».

Сын объездчика лошадей из австралийского посёлка, приговорённый полиомиелитом к неподвижности, неимоверными усилиями воли учится передвигаться на костылях. В больнице мальчик делает открытие: взрослые тоже страдают! Собственное страдание перестаёт быть исключительным, и начинается постижение загадочного взрослого мира. Книга учит не особому отношению к «людям с ограниченными возможностями», а тому, что возможности всех без исключения людей ограниченны. И только общая любовь и забота помогают с этим справиться.

18. Пастернак Б.Л. «Детство Люверс». Редкостная книга о становлении женщины. Про мальчиков написано неизмеримо больше. Стоит войти в эту археопоэтику, чтобы навсегда в ней остаться. Осыпавшаяся хризантема шкуры белой медведицы в детской. Волшебство уральских топонимов. Это и многое другое не даётся сразу современному подростку, лишённому поэтического мышления, и требует непривычного труда. Тем настоятельнее стоит рекомендовать повесть Пастернака к прочтению.

19. Паустовский К.Г. «Золотая роза».

Повесть о писательском труде и призвании. Ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора» овеществлено прекрасной прозой. Мусорщик Шамет создал золотую розу из пыли с пола ювелирных мастерских. Рано или поздно вопрос -- зачем и как пишутся книги -- возникает и, как правило, остаётся без ответа. Паустовский пытается найти этот ответ. Далеко не худшая попытка!

20. Погодин Р.П. «Дубровка».

Одна из лучших повестей о мучительном одиночестве подростка, когда весь мир – против тебя, потому что ему нет до тебя дела, о беззащитности и силе духа. Девочка дружит со скалой в море, плавает, как акула, пленяется красотой и боится её. Всё на грани трагедии, но нежность и красота противостоят небытию. Очень тонкая проза!





21. Пушкин А.С. «Капитанская дочка».

Текст-универсум, вместивший все жанры и мотивы мировой литературы на небольшом по объёму, но не имеющем дна пространстве. Тот, кто умудрится приоткрыть отрокам тайну пушкинской повести, навек обретёт друга и читателя.

22. Свирский А.И. «Рыжик».

Каждый из нас хотел бы стать Геком Финном и безнадзорно плыть вниз по Миссисипи или перемещаться от городка к городку с бродячими артистами. «Рыжик» - это русский Гекльберри, написанный языком ярче горьковского и с приключениями не хуже марктвеновских.

23. Сетон-Томпсон Э. «Рассказы о животных».

«Они узнали, как можно жить в стране, населённой их злейшими врагами — людьми», - вот чем, если коротко, отличаются неслащавые рассказы канадского натуралиста от умильных причитаний о сбережении дикой природы, где человек заведомо – победитель.





24. Сёмин В. Н. «Ласточка-звездочка».

Ростов-на-Дону, лето 41-го года, мальчик Сергей с отцом идут в зоопарк. А дальше – первая и вторая оккупация города. И самая счастливая, безмятежная жизнь может пресечься случайным осколком. Редкостно честная и жёсткая книга о подростке, которого скоро угонят на работу в Германию. Книга о том, как учатся войне обыватели и дети. Книга о родном горящем городе. «В ту войну у каждого была своя потрясающая минута, в которую ненависть сплавляла для него воедино дотоле разные слова «немец», «фашист», «убийца».





25. Стругацкие А.Н. и Б.Н. «Трудно быть богом».

Что будет, если отказаться от культуры и вознамериться «вырезать книгочеев до 12-го колена»? Как вести себя сторонним наблюдателям, если Проблема Бескровного Воздействия не поддаётся решению, ситуация выходит из-под контроля наблюдателей и кровь льётся как вода? Когда книга с годами только набирает градус злободневности -- это, несомненно, важная книга.

26.Стюарт М. «Хрустальный грот».

Лондон тогда назывался Лондиниумом, а величайший из магов Британии Мерлин был одиноким мальчиком, росшим с мамой под присмотром верного слуги. Мэри Стюарт, знаменитый автор любовно-детективных романов, написала трилогию о короле Артуре. Первая часть посвящена взрослению мальчика Мерлина и осознанию им своей миссии. Книга эта стоит того, чтобы её прочесть.

27.Сэлинджер Дж.Д. «Над пропастью во ржи».

Холден Колфилд – лузер, исключённый из всех учебных заведений, забывший в метро фехтовальное снаряжение, не сумевший расстаться с девственностью, получивший по носу в драке, разбивший пластинку, купленную для сестренки, ненавидящий лицемерие мира и стремящийся удрать из него. Холден, резко взрослеющий, когда сестрёнка Фиби хочет повторить все этапы его вечного бегства. Годы идут, а не прочесть эту великую книгу немыслимо – всё равно что не искупаться в реке, пересекающей твой родной город.

28. Формозов А.Н. «Спутник следопыта».

Городской подросток эпохи гаджетов слеп и беспомощен перед лицом ещё не до конца убитой и по-прежнему таинственной природы. Эта потрясающая книга научит его не только читать следы на снегу, но читать в своём сердце всё, что из него безжалостно изгоняется сильными мира сего.

29.Хэрриот. Д. «Всех их создал Бог. Записки ветеринарного врача».

Едва ли не единственная книга, написанная сельским ветеринаром. И написанная так, что каждая история пробирает до костей и хочется немедленно выучиться на Айболита, уехать в глушь и спасать тех безмолвных, непарно и парнокопытных, ушастых и бесхвостых, кто любит нас просто за то, что это – мы, и кто не может без нас обойтись.

30. Чудинова Е.П. «Ларец».

Почему Россия бредила романами Дюма? Потому что наша литература серьёзна и учительна, и авантюрные романы у нас приравнивались к бульварным. Чудиновой, написавшей пророческий роман «Мечеть Парижской Богоматери», с её мистико-авантюрной трилогией не повезло не только как Дюма-отцу, но даже как Соротокиной с «Гардемаринами». И всё же первый роман – «Ларец» -- вписался в круг подросткового чтения, и приключения трёх девочек образца русского XVIIIвека – крестьянки, дворянки и цыганки – твёрдо стоят на полке любимых книг.