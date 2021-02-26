 

Жильё в среднем по России подорожало на 22%, государство ушло с рынка

 

В России более 50% инвестирования в строительство жилья обеспечивается населением при фактическом уходе государства с рынка, на вложения малого бизнеса в возведение жилья приходится меньше 10%, рассказал замруководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе.

Оставшаяся доля приходится в основном на деньги крупного бизнеса. Оглашены предварительные данные Росстата по вводу жилой недвижимости за 2020 год:

"Объём жилищного строительства в целом по России, по предварительной оценке Росстата, в 2020 году составил 80,6 млн кв.м общей площади. За отчетный период построено 9 тыс. многоквартирных домов. Населением за свой счет и с помощью кредитов возведено 289,2 тыс. жилых домов общей площадью 38,7 млн кв.м, или около 48% от общего объема жилья".

Лидерами по объёму строительства стали Московская область (8,7 млн кв.м), Москва (5 млн кв.м), Краснодарский край и Санкт-Петербург. Меньше всего жилья возвели в Чукотском АО (1,7 тыс. кв.м), Магаданской области, Еврейском АО, Ненецком АО, Мурманской области и Камчатском крае.

Индивидуальное жилищное строительство в 2020 году немного подросло по объёмам -- на 0,5%. "Доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками, превысила 80% от общего ввода жилья в Республике Алтай, Чеченской республике, Карачаево-Черкесии, Мурманской, Липецкой и Белгородской областях, а в Еврейской АО составила 100%".


Стоимость квадратного метра нового жилья в среднем по стране выросла на 22% -- до 79 тыс. рублей.

"Если говорить про стоимость жилья в целом по РФ, стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых домов, сданных в эксплуатацию в 2020 году, составила 44,1 тыс. рублей, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. Средняя цена за 1 кв.м общей площади на первичном рынке жилья на конец четвертого квартала 2020 года составила 79 тыс. рублей... Наиболее высокие цены на квартиры различных типов на первичном рынке жилья в конце четвертого квартала 2020 года зафиксированы в городе Москве (231,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (133,3 тыс.), Сахалинской области (131,1 тыс.), Приморском крае, Московской области, Республике Саха".


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