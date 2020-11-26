24 млн россиян не могут воспользоваться льготной ипотекой, потому что в их городах не строят новое жильё

В 809 из 1117 российских городов не ведётся строительство жилья, сообщил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

"Сейчас в городах сконцентрировано 94% всего объема жилищного строительства, то есть 92,4 из 98,8 млн кв.м жилья строится в городах, при этом весь объем фактически приходится на 308 городов в России, в оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками практически не строится ни одного квадратного метра - цифра колоссальная. В этих городах проживает 24 млн россиян".

Соответственно, жители этих городов не могут воспользоваться льготным ипотечным кредитованием со ставкой 6,5%, поскольку эта программа распространяется только на новостройки.

За последний год объём жилищного строительства сократился со 116 до 99 млн квадратных метров, а в регионах в основном выводятся в продажу однокомнатные квартиры. В Якутии, Приморском крае, Крыму, Омске, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Кемерове, Адыгее, Бурятии доля однокомнатных квартир превышает 60%.



