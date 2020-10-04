Правительство намерено лучше защищать участников долевого строительства

Ещё в июле 2020 года в силу вступили новые положения федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Теперь же председатель правительства Михаил Мишустин внёс изменения
в правила субсидирования Фонда защиты прав дольщиков. Фонд гарантирует гражданам завершение строительства жилья или возврат средств при банкротстве застройщика. Расходы фонда финансируются из госбюджета, а правила предоставления субсидий регулирует правительство. Таким образом, фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком.
Правительство обязало
регионы отчитываться о защите прав не только дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через ЖСК. Региональные власти обязаны раз в квартал обновлять план-график в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Это поможет гражданам следить за строительством, получать актуальную информацию о состоянии домов.