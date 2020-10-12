Индивидуальное жилое строительство в России набирает обороты, но сдерживается нехваткой финансовых инструментов

Согласно данным Росстата , в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м жилья, и почти половина -- 38,5 млн кв. метров -- из них приходится на индивидуальное жилищное строительство. Предполагается скорректировать паспорт национального проекта "Жильё и городская среда" таким образом, чтобы он больше соответствовал растущей доле ИЖС: с 40 до 50 млн. кв. метров к 2030 году.

При этом, по словам замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина, "невозможно массовое развитие индивидуального жилищного строительства в России, пока банки не научатся выдавать ипотеку на ИЖС и оценивать предмет залога по таким кредитам на этапе строительства дома".

Основная проблема в сфере ипотечного кредитования ИЖС: банки не готовы использовать земельный участок под частным домом в качестве залога.



