Финансирование переселения россиян из аварийного жилья сокращено, но ввод жилья в сентябре вырос

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление , сокращающее финансирование программы переселения россиян из аварийного жилья на 25,75 млрд рублей до конца 2024 года -- с 431,94 млрд рублей до 406,186 млрд рублей.

Согласно нацпроекту "Жильё и городская среда", к концу 2024 года 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м аварийного жилья. К 31 декабря 2023 года объём расселяемого жилья, предположительно, должен на 30% превысить объём выявляемого аварийного фонда.



В сентябре ввод жилых домов в эксплуатацию в России вырос на 20,3% по сравнению с августом и составил 7,3 млн кв. м.: в стране появилось 694 новых многоквартирных дома (101,1 тыс. новых квартир), также россияне построили 31,8 тыс. жилых домов, из которых 5,3 тыс. расположены на садовых участках.



