Главный эпидемиолог Китая призвал искать истоки ковида в американских военных лабораториях

Главный китайский эксперт по ковиду Зенг Гуан, ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний, заявил
, что истоки ковида следует искать в американских лабораториях по разработке биологического оружия. Он призвал ВОЗ сосредоточиться на поисках происхождения ковида в США. Мистер Гуан сказал, что США упрекают всех в непрозрачности, но на самом деле они и есть самые непрозрачные. "Американские лаборатории можно найти по всему миру. Зачем США столько лабораторий? С какой целью?" -- поинтересовался китайский эксперт. Далее он продолжил в том духе, что Америка скрывает собственные ошибки и перекладывает ответственность на других.
Напомним, что жёсткие ковидные ограничения в США и Европе вводились исходя из того, что они "помогли в Китае", с полным доверием к предоставленной Китаем информации. Об этом, в частности, говорил
британский математик Нил Фергюссон, на чьей модели были основаны европейские карантины. А в США локдаун изначально пропагандировался
как подражание успешному Китаю.