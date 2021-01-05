 

Новозеландское исследование показало, что тема ковида окружена повышенным морализаторством и затруднена в обсуждении

Исследование новозеландских учёных из Университета Отаго не является совершенной новостью. Ещё в конце октября одна из авторов Декларации Грейт-Баррингтон, оксфордский профессор-эпидемиолог Сунетра Гупта писала, что столкнулась с осуждением своей деятельности, и это осуждение не имело ничего общего с наукой. Это было частное мнение профессора. Исследование новозеландских учёных на обобщённом материале показывает, что с тех пор, как тема ковида-19 оказалась окружена высокой степенью морализаторства, обсуждать её стало затруднительно. Мнения, ставящие под сомнение те меры, которые применяются для борьбы с ковидом, подвергаются яростной атаке с позиций морали и этики вне зависимости от формулировок и доказательств. 
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APN.ru