Новозеландское исследование показало, что тема ковида окружена повышенным морализаторством и затруднена в обсуждении

Исследование новозеландских учёных из Университета Отаго не является совершенной новостью. Ещё в конце октября одна из авторов Декларации Грейт-Баррингтон
, оксфордский профессор-эпидемиолог Сунетра Гупта писала
, что столкнулась с осуждением своей деятельности, и это осуждение не имело ничего общего с наукой. Это было частное мнение профессора. Исследование новозеландских учёных
на обобщённом материале показывает, что с тех пор, как тема ковида-19 оказалась окружена высокой степенью морализаторства, обсуждать её стало затруднительно. Мнения, ставящие под сомнение те меры, которые применяются для борьбы с ковидом, подвергаются яростной атаке с позиций морали и этики вне зависимости от формулировок и доказательств.