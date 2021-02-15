 

В России выросла задолженность по заработной плате

 

Задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2021 года составила 1,873 млрд рублей, что на 15% или на 244,2 млн рублей больше, чем на 1 января 2021 года.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 95,7 млн рублей (5,1%), в 2020 году - 879,8 млн рублей (47%), в 2019 году и ранее - 897 млн рублей (47,9%).

По видам экономической деятельности задолженность распределилась так: обрабатывающие производства - 36%; строительство - 20,7%; добыча полезных ископаемых - 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях -- 12%; лесозаготовки - 7,8%; транспорт - 5,9%.

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APN.ru