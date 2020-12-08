Медикам, работающим с ковидом, уже заплатили больше, чем выделят на модернизацию медицины в 2021 году

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила
, что медицинские работники, непосредственно работающие с пациентами с ковидом, получили уже почти 116 млрд рублей, а с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года также установлены специальные социальные выплаты за нормативную смену. Теперь правительство выделяет Минздраву России дополнительно ещё более 8,2 млрд рублей для этих целей.
В то же время на программу модернизации первичного звена здравоохранения, начало которой запланировано на 1 января 2021 года, будет, как предполагается
, выделяться по 90 млрд рублей в 2021-м, 22-м и 23-м годах. Планируется улучшить доступность для населения -- в том числе для жителей отдалённых населённых пунктов -- медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу мед.организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.