Медикам, работающим с ковидом, уже заплатили больше, чем выделят на модернизацию медицины в 2021 году

Теперь правительство выделяет Минздраву России дополнительно ещё более 8,2 млрд рублей для этих целей.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила , что медицинские работники, непосредственно работающие с пациентами с ковидом, получили уже почти 116 млрд рублей, а с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года также установлены специальные социальные выплаты за нормативную смену.