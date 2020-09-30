Российские расходы на оборону в ближайшие три года составят почти 10 трлн рублей, госинвестиции в промышленность -- 1,6 трлн

В проекте российского федерального бюджета заложены расходы на национальную оборону в 2021-2023 годах на сумму более 9,6 трлн рублей.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн рублей, в 2022 году - 3 231 721,8 млн рублей и в 2023 году - 3 257 484,0 млн рублей", - говорится в документе.





По отношению к объёму ВВП доля расходов на национальную оборону составит в 2021 году - 2,7%, в 2022 году - 2,6%, в 2023 году - 2,5%.





"Доля в общем объёме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2021 и 2023 годах по сравнению с 2020 годом (13,9%) увеличится и составит 14,5%, в 2022 году увеличится и составит 15,1 процента".

В то же время инвестиции в рамках госпрограммы по развитию промышленности РФ в 2021 году составят 478 млрд руб., в 2022 году - 551 млрд руб., в 2023 году - 568 млрд руб.