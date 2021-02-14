Очередное исследование подтверждает пользу витамина D для профилактики ковида

Начиная с лета исследования о пользе витамина D для профилактики ковида и облегчения течения болезни у тех, кто всё-таки заразился, появляются регулярно. Очередное исследование показывает, что он сокращает вероятность смерти от ковида у уже заболевших и госпитализированных пациентов на 60%, такие пациенты гораздо реже (на 80%) попадают на искусственную вентиляцию лёгких.

В то же время витамин D не следует принимать без предварительной оценки, испытывает ли конкретный человек в нём дефицит; избыточное присутствие витамина D в организме опасно. В северных странах дефицит витамина D испытывает значительная часть населения, в особенности часто это касается пожилых.



