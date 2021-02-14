 

Очередное исследование подтверждает пользу витамина D для профилактики ковида

Начиная с лета исследования о пользе витамина D для профилактики ковида и облегчения течения болезни у тех, кто всё-таки заразился, появляются регулярно. Очередное исследование показывает, что он сокращает вероятность смерти от ковида у уже заболевших и госпитализированных пациентов на 60%, такие пациенты гораздо реже (на 80%) попадают на искусственную вентиляцию лёгких. 
 
В то же время витамин D не следует принимать без предварительной оценки, испытывает ли конкретный человек в нём дефицит; избыточное присутствие витамина D в организме опасно. В северных странах дефицит витамина D испытывает значительная часть населения, в особенности часто это касается пожилых. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Новозеландское исследование показало, что тема ковида окружена повышенным морализаторством и затруднена в обсуждении
» Продажи витамина D в России переживают взрывной рост, а в Британии "уязвимым" его пришлют бесплатно
» Британия начнёт бесплатно снабжать витамином D стариков и уязвимые категории населения
» Ожирение и проблемы с сердцем усугубляют течение ковида, витамин Д -- облегчает его
» Витамин Д уменьшает шанс заболеть и увеличивает шанс выздороветь без осложнений
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Книга для обязательного чтения

Книга для обязательного чтения

Экстремизм на экспорт

Экстремизм на экспорт

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как белорусов видят на Западе?

Как белорусов видят на Западе?

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Очередное исследование подтверждает пользу витамина D для профилактики ковида

  • 21:21
  • 302

Байден надевает две маски, но губернаторы штатов отменяют масочный режим

  • 21:06
  • 163

50% британцев отмечают значительное уменьшение свободы слова за последние пять лет

  • 20:26
  • 198

Правительства более чем 80 стран использовали ковид для ограничения гражданских прав

  • 01:35
  • 524

Нелегальные иммигранты имеют в Британии преимущество перед гражданами страны

  • 00:09
  • 741

Квартиры в российских новостройках становятся меньше

  • 23:03
  • 515
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru