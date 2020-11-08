 

Британия начнёт бесплатно снабжать витамином D стариков и уязвимые категории населения

Поскольку новые исследования подтверждают, что 80% тяжело болеющих ковидом людей имеют дефицит витамина D (среди всего населения Британии число людей с дефицитом витамина D составляет 25%), британское правительство решило рассылать его уязвимым категориям населения бесплатно. 
 
В России о профилактической противоковидной (и при иных ОРВИ) пользе витамина D высказывается, к примеру, доктор медицинских наук, иммунолог Александр Полетаев, однако он предупреждает, что сперва необходимо сдать анализ, чтобы оценить свой уровень этого витамина, так как гипервитаминоз опасен.
 
В то же время в британское правительство было направлено открытое письмо, которое подписали 469 врачей и учёных, считающих, что до сих пор меры, предпринимаемые правительством, приносят больше вреда, чем пользы, и что "эта пандемия пройдёт, как все пандемии, но социальный и психический вред, который она наносит, может стать непоправимым". 
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APN.ru