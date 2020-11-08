Британия начнёт бесплатно снабжать витамином D стариков и уязвимые категории населения

Поскольку новые исследования подтверждают
, что 80% тяжело болеющих ковидом людей имеют дефицит витамина D (среди всего населения Британии число людей с дефицитом витамина D составляет 25%), британское правительство решило рассылать его уязвимым категориям населения бесплатно.
В России о профилактической противоковидной (и при иных ОРВИ) пользе витамина D высказывается, к примеру, доктор медицинских наук, иммунолог Александр Полетаев, однако он предупреждает, что сперва необходимо сдать анализ, чтобы оценить свой уровень этого витамина, так как гипервитаминоз опасен.
В то же время в британское правительство было направлено
открытое письмо, которое подписали 469 врачей и учёных, считающих, что до сих пор меры, предпринимаемые правительством, приносят больше вреда, чем пользы, и что "эта пандемия пройдёт, как все пандемии, но социальный и психический вред, который она наносит, может стать непоправимым".