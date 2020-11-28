 

Продажи витамина D в России переживают взрывной рост, а в Британии "уязвимым" его пришлют бесплатно

В ноябре российские покупатели стали значительно чаще интересоваться витамином D. Спрос вырос фактически в двадцать раз: "С 500 запросов в период с 20 августа по 20 сентября до 10 тыс. запросов в период с 20 октября по 20 ноября". В некоторых регионах -- например, в Рязанской области -- возник даже дефицит витамина, здесь он есть только в каждой пятой аптеке. Существенно вырос также спрос на витамин C и цинк. 
 
Этот рост спроса совпал с участившимися сведениями о том, что достаточное содержание витамина D в организме способствует более лёгкому протеканию ковида-19, что действительно пока подтверждается исследованиями, и даже подвигло правительство Великобритании начать рассылку витамина D наиболее уязвимым гражданам -- их примерно 2 700 000 человек, и в первую очередь это обитатели домов престарелых. 
 
Однако следует помнить, что передозировка витамина D также опасна, и следует первоначально уточнить, есть ли у вас в действительности дефицит этого витамина. 
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APN.ru