 

Витамин Д уменьшает шанс заболеть и увеличивает шанс выздороветь без осложнений

Витамин Д -- "солнечный витамин" -- вновь подтверждает свою роль в укреплении иммунитета. На этот раз исследование опубликовал доктор Майкл Холик из Бостонского университета. Согласно его данным, люди с достаточным количеством витамина Д на 54% реже заражаются ковидом-19.
Больше того: даже те, кто уже заразился, гораздо реже получают смертельные осложнения, если у них нет дефицита витамина Д. Между тем, такой дефицит наблюдается у 42% населения США. Если говорить о людях, живущих в домах престарелых, то там дефицит витамина Д доходит до 60%, а среди ковид-пациентов больниц -- до 67%. На то, что число людей с дефицитом витамина Д в современном мире увеличивается, влияет привычка всё больше времени проводить внутри помещений. 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Финны, вслед за арабами, ищут ковид собаками
» Президента Трампа склоняют к шведской модели
» Опубликован список "врагов России"
» Наркоманов будут лечить героином
» Саакашвили заразился неизвестной болезнью
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Теперь мы знаем, кто написал сто миллиардов доносов

Теперь мы знаем, кто написал сто миллиардов доносов

Белорусский протест: тренды середины сентября

Белорусский протест: тренды середины сентября

Культура в отсутствие и отсутствие культуры

Культура в отсутствие и отсутствие культуры

Итоги переписи в Белоруссии

Итоги переписи в Белоруссии

Есть ли выход из белорусского тупика?

Есть ли выход из белорусского тупика?

Третьяковка – зона строгого режима?

Третьяковка – зона строгого режима?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

О социально-медийной природе эпидемии

Люди из разных стран выказывают разочарование в США

  • 16:52
  • 180

Украина намерена следить за пользователями сети Вконтакте и ставить их на учёт

  • 16:12
  • 161

За лето в США снесли 33 памятника Колумбу

  • 14:47
  • 168

Витамин Д уменьшает шанс заболеть и увеличивает шанс выздороветь без осложнений

  • 14:27
  • 239

Сообщение об опровержении

  • 10:51
  • 403
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru