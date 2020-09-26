Витамин Д уменьшает шанс заболеть и увеличивает шанс выздороветь без осложнений

Витамин Д -- "солнечный витамин" -- вновь подтверждает свою роль в укреплении иммунитета. На этот раз исследование опубликовал доктор Майкл Холик из Бостонского университета. Согласно его данным, люди с достаточным количеством витамина Д на 54% реже заражаются ковидом-19.

Больше того: даже те, кто уже заразился, гораздо реже получают смертельные осложнения, если у них нет дефицита витамина Д. Между тем, такой дефицит наблюдается у 42% населения США. Если говорить о людях, живущих в домах престарелых, то там дефицит витамина Д доходит до 60%, а среди ковид-пациентов больниц -- до 67%. На то, что число людей с дефицитом витамина Д в современном мире увеличивается, влияет привычка всё больше времени проводить внутри помещений.



