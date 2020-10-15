Ожирение и проблемы с сердцем усугубляют течение ковида, витамин Д -- облегчает его

Очередные исследования и выступления академиков подтверждают достаточно очевидные факты: сердечно-сосудистые заболевания отягчают течение ковида-19, как и ожирение, а вот нормальное содержание витамина Д в организме облегчает его.

В этом контексте становится понятно, почему вреден карантин, значительно усугубляющий факторы опасности: малоподвижность, дефицит витамина Д, а также отсутствие планового лечения хронических заболеваний.