Ожирение и проблемы с сердцем усугубляют течение ковида, витамин Д -- облегчает его
- 15.10.2020, 21:44,
- Новости
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Очередные исследования и выступления академиков подтверждают достаточно очевидные факты: сердечно-сосудистые заболевания
отягчают течение ковида-19, как и ожирение, а вот нормальное содержание витамина Д
в организме облегчает его.
В этом контексте становится понятно, почему вреден карантин, значительно усугубляющий факторы опасности: малоподвижность, дефицит витамина Д, а также отсутствие планового лечения хронических заболеваний.