 

Китай всё ещё не допустил группу экспертов ВОЗ на свою территорию

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила разрешения Китая прибыть на его территорию в поисках того, что, по мнению ВОЗ, является источником первого заражения коронавирусом. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил по этому поводу, что он очень разочарован и очень хочет, "чтобы миссия была осуществлена как можно быстрее". 
В Китае другой взгляд на происхождение ковида: здесь считают, что "пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира", а Китай просто был лучше всего готов к тому, чтобы проинформировать о ней мир.  
Напомним, что в итальянском Институте опухолей в Милане обнаружили антитела к ковиду в образцах крови, которые были взяты ещё в сентябре 2019 года, хотя тогда не было и речи об эпидемии.
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