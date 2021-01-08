 

Китайские учёные выяснили, что "эпидемия ковида" в Ухане на самом деле никогда не заканчивалась

 

В конце января 2020 года власти Китая ввели строжайшие карантинные меры для города Уханя и провинции Хубэй. Предполагалось, что это позволило китайским медикам остановить эпидемию. 

Однако в ходе нового исследования медики под руководством профессора Уханьского университета Сюэ-Цзе Юя выяснили, что "эпидемия коронавирусной инфекции" в Ухане прошлой весной на самом деле вовсе не закончилась. На такой вывод их навело то, как менялась доля носителей антител к SARS-CoV-2 в Китае в первой половине прошлого года: "значительная часть образцов, в которых были антитела к SARS-CoV-2, была собрана среди жителей Уханя уже в мае этого года, почти через два месяца после того, как эпидемия официально завершилась и большая часть ограничений была снята. Это говорит о том, что вирус продолжал бессимптомно заражать жителей города и провинции Хубэй на протяжении нескольких месяцев".

"В Ухане было много бессимптомных носителей SARS-CoV-2 – уже после того, как все носители явной формы инфекции выздоровели. Их существование говорит о том, что менее агрессивные штаммы коронавируса, которые были причиной этих случаев, могут повторно проявиться и вызвать новую вспышку COVID-19 на территории Китая", – говорится в докладе.

Теперь в Китае намерены победить ковид повальным тестированием "бессимптомников". В городе Наньгане на севере Китая людям, которые доносят на тех, кто уклоняется от тестирования, официально полагается награда в 500 юаней (5647 рублей). 


В Европе китайский опыт карантинов по-прежнему считают образцом для подражания. В частности, в Лондоне меры "самоизоляции" становятся всё строже, ношение масок навязано повсеместно за пределами дома. В том, что не удаётся обуздать ковид, власти винят "эгоистичное меньшинство, которое нарушает ограничения", а также, например, футболистов, которые имеют вредную привычку обниматься после каждого забитого гола. 
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APN.ru