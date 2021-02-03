Рост алкогольных смертей и влияние "самоизоляции" на вредные привычки

"социальная изоляция может оказать значительное влияние не только на психическое, но и на физическое здоровье и развитие таких состояний, как тревожность, компульсивное переедание и депрессия".

Во время экспериментов на лабораторных животных исследователи выяснили, что привыкшие к никотину крысы, будучи социально изолированными, гораздо чаще начинали вновь искать источник никотина, даже после периода воздержания. "Когда мы вернули крыс обратно к их товарищам по клетке, они больше не искали никотин и теряли интерес к его поиску". Аналогичные результаты показали и эксперименты с сахаром.

"Эксперименты на животных доказали, что социально активная, богатая общением жизнь помогает снизить тягу как к сахару, так и к никотину". Что касается людей, то "возможность пойти выпить кофе и поговорить с друзьями отвлекает от лишней еды и сигарет, а также благотворно влияет на психическое здоровье", - отмечают авторы исследования.