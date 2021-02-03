 

Рост алкогольных смертей и влияние "самоизоляции" на вредные привычки

Продажи алкоголя в Британии в 2020 году выросли на 29%. Подсчитано, что число смертей, связанных с употреблением алкоголя, в Англии и Уэльсе с января по сентябрь прошлого года составило 5 460 человек. В тот же период 2019 года это были 3732 смерти. Показатель 2020 года -- самый высокий за все двадцать лет подобных записей (они ведутся с 2001 года).

Социальная изоляция усиливает вредные привычки, тогда как активная социализация помогает с ними бороться. Учёные из австралийского Университета штата Новый Южный Уэльс пришли к выводу, что "социальная изоляция может оказать значительное влияние не только на психическое, но и на физическое здоровье и развитие таких состояний, как тревожность, компульсивное переедание и депрессия".

Во время экспериментов на лабораторных животных исследователи выяснили, что привыкшие к никотину крысы, будучи социально изолированными, гораздо чаще начинали вновь искать источник никотина, даже после периода воздержания. "Когда мы вернули крыс обратно к их товарищам по клетке, они больше не искали никотин и теряли интерес к его поиску". Аналогичные результаты показали и эксперименты с сахаром.

"Эксперименты на животных доказали, что социально активная, богатая общением жизнь помогает снизить тягу как к сахару, так и к никотину". Что касается людей, то "возможность пойти выпить кофе и поговорить с друзьями отвлекает от лишней еды и сигарет, а также благотворно влияет на психическое здоровье", - отмечают авторы исследования.


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