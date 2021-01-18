Мурашко и Голикова сделали противоречащие друг другу заявления о вакцинации от ковида

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает
необязательным "тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией". Таким образом, человек с лёгким или "бессимптомным" течением ковида может не знать и перед вакцинацией так и не узнать, что у него есть/был ковид.
В то же время вице-премьер Татьяна Голикова заявила
, что граждане, которые переболели ковидом, не должны торопиться с вакцинацией:
"По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой".
Кроме того "острые инфекционные и неинфекционные заболевания" прямо указаны в списке противопоказаний
к вакцинации: "Вакцинация проводится, если вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации".