 

Как воздействует ковид-психоз на систему здравоохранения

 
Как воздействует ковид-психоз на систему здравоохранения? В нормальном состоянии больницы принимают больных инфекционными заболеваниями, типа пневмонии и ОРВИ, равномерно. Предосторожности обычные для такого рода заболеваний. Пациенты поступают во всю сеть больниц, скорые развозят больных равномерно. Система справляется, нигде нет перегрузок и проблем.
 
Внезапно! Одну из разновидностей ОРВИ и пневмоний начинают считать разновидностью зомби-вируса — ковидом. При этом зомби-вирус неотличим по клинической картине от пневмоний. В итоге, абсолютно все заболевания такого рода приравниваются к ковиду. Раз это зомби-вирус, то надо изолировать «заражённых» больных от остальных. Вместо всей сети больниц начинает работать только специализированные — ковидарии. К больным начинают относиться, как к радиоактивному особо опасному грузу. Резко усложняется транспортировка и госпитализация. Ковидарий переполнен набором пациентов, болеющих всем чем только можно, похожим на ковид. А он, напомню похож на очень распространённые ОРВИ и в случае осложнения на пневмонии. Собственно не похож, а именно и является разновидностью ОРВИ и одной из этиологий пневмонии... Но отношение к нему отчего-то параноидальное. В итоге в ковидарии — ад. Врачи работающие там могут под клятвой свидетельствать, что ничего подобного они не видели, — они не врут. Из-за сверх скопления инфекционных больных, больные могут получать заражение от соседей, у врачей при такой концентрации инфекций тоже резко повышается шансы заболеть. В общем, всё как нам и рассказывает про ковид. Но это рукотворный ад. Всё что нужно — выйти из психоза и трезво посмотреть на обстановку.
 

Ковид-психоз чрезвычайно опасен! Именно таким образом Италия, например, загнала свою систему в полный локдаун и в результате перестала оказывать помощь действительно нуждающимся. При этом, на фоне ада в ковидных госпиталях, были абсолютно пустые обычные... Именно так появляются очереди скорых. Именно так появляются свидетельства очевидцев о невиданном наплыве больных... именно отсюда появляется повышенная смертность.

Добавьте к этому отказ от планового лечения из-за «карантина», сильный стресс, как для пациентов, так и для врачей, недостаток скорых для оказания жизненно важной неотложной помощи людям в жизнеугрожающих состояниях, DDoS-атака напуганных обывателей, которые по любому чиху начинают нагружать систему здравоохранения и завершите чрезмерно агрессивной антивирусной терапией и недостатком лечения хронических заболеваний в ковидариях. Вот вам и картина зомби-апокалипсиса... итог простой — растёт смертность. Это было во всех странах. Но непонимающие сути проблем паникеры, относят это исключительно на опасность вируса, ещё сильнее накручивают параноидальные меры и порочный круг замыкается.

Клиническая картина ОРВИ, пневмоний действительна похожа полностью на то, что сейчас начали называть ковидом. Но в состоянии психоза было принято неверное решение относиться к ОРВИ и пневмонии, как к ковиду. Достаточно распространённый симптом «матового стекла», например стали считать несомненным признаком ковида, да ещё возведённого в ранг зомби-вируса... А надо делать наоборот! Относиться к ковиду, как к ОРВИ и пневмонии. Да, некоторая специфика лечения есть, но ровно в той мере, которая соответствует этиологии возникновения пневмонии. Их очень много! Это заразные заболевания. Это требует лечения. Это требует предосторожностей. Это требует профилактики. Но все методики известны давным-давно, не требуют социальных ограничений и не представляют дополнительных угроз для общества — это вопрос ИНДИВИДУАЛЬНОГО лечения! Надо следовать им, а не придумывать параноидальные протоколы реагирования и упражняться в мерах ограничений и штрафах.

Ниже схема для системы в нормальном состоянии и в состоянии ковид-психоза. Надеюсь поможет кое-что понять.


 

Оригинал публикации в ФБ автора.

 


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