Как воздействует ковид-психоз на систему здравоохранения

Ковид-психоз чрезвычайно опасен! Именно таким образом Италия, например, загнала свою систему в полный локдаун и в результате перестала оказывать помощь действительно нуждающимся. При этом, на фоне ада в ковидных госпиталях, были абсолютно пустые обычные... Именно так появляются очереди скорых. Именно так появляются свидетельства очевидцев о невиданном наплыве больных... именно отсюда появляется повышенная смертность.

Добавьте к этому отказ от планового лечения из-за «карантина», сильный стресс, как для пациентов, так и для врачей, недостаток скорых для оказания жизненно важной неотложной помощи людям в жизнеугрожающих состояниях, DDoS-атака напуганных обывателей, которые по любому чиху начинают нагружать систему здравоохранения и завершите чрезмерно агрессивной антивирусной терапией и недостатком лечения хронических заболеваний в ковидариях. Вот вам и картина зомби-апокалипсиса... итог простой — растёт смертность. Это было во всех странах. Но непонимающие сути проблем паникеры, относят это исключительно на опасность вируса, ещё сильнее накручивают параноидальные меры и порочный круг замыкается.

Клиническая картина ОРВИ, пневмоний действительна похожа полностью на то, что сейчас начали называть ковидом. Но в состоянии психоза было принято неверное решение относиться к ОРВИ и пневмонии, как к ковиду. Достаточно распространённый симптом «матового стекла», например стали считать несомненным признаком ковида, да ещё возведённого в ранг зомби-вируса... А надо делать наоборот! Относиться к ковиду, как к ОРВИ и пневмонии. Да, некоторая специфика лечения есть, но ровно в той мере, которая соответствует этиологии возникновения пневмонии. Их очень много! Это заразные заболевания. Это требует лечения. Это требует предосторожностей. Это требует профилактики. Но все методики известны давным-давно, не требуют социальных ограничений и не представляют дополнительных угроз для общества — это вопрос ИНДИВИДУАЛЬНОГО лечения! Надо следовать им, а не придумывать параноидальные протоколы реагирования и упражняться в мерах ограничений и штрафах.

Ниже схема для системы в нормальном состоянии и в состоянии ковид-психоза. Надеюсь поможет кое-что понять.





Оригинал публикации в ФБ автора.