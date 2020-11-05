Минздрав не ставит под сомнение качество тестов, ошибающихся в каждом третьем случае

т 30% до 40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательные результаты: "е

сли материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал". Другая причина -- время взятия материала:

Однако при наличии выраженных симптомов, клинических проявлений ковида, результаты ПЦР-тестирования, по словам Авдеева, не влияют на тактику лечения; "кроме того, при наличии клиники, врачам доступны другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз "новая коронавирусная инфекция".





Авдеев добавил, что в Минздраве не ставят под сомнение "качество и чувствительность" ПЦР-тестов на коронавирус, "как отечественных, так и зарубежных".