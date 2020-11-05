 

Минздрав не ставит под сомнение качество тестов, ошибающихся в каждом третьем случае

 
По словам главного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, от 30% до 40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательные результаты: "если материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал". Другая причина -- время взятия материала: "На ранних стадиях болезни - больше шанс получить положительный результат".

Однако при наличии выраженных симптомов, клинических проявлений ковида, результаты ПЦР-тестирования, по словам Авдеева, не влияют на тактику лечения; "кроме того, при наличии клиники, врачам доступны другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз "новая коронавирусная инфекция".


Авдеев добавил, что в Минздраве не ставят под сомнение "качество и чувствительность" ПЦР-тестов на коронавирус, "как отечественных, так и зарубежных".

 
В целом это означает, что число людей, переболевших ковидом и порой даже не заметивших признаков ОРВИ, гораздо больше, чем можно предположить по числу положительных ПЦР-тестов.
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