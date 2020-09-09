Россияне боятся ковида меньше, чем безграмотности своих детей

Согласно опросу ВЦИОМа, 93% российских граждан высказались за очный формат обучения. 74% опрошенных считают, что "на дистанционке" качество обучения падает. В очном обучении россияне ценят социализацию, прямой контакт с учителем, в целом лучшее качество знаний.

Полагают, что детям лучше на дистанционном обучении, только 4% опрошенных. 69% из этих 4% объясняют свои предпочтения страхом перед заражением коронавирусом.

79% опрошенных россиян считают, что риск заражения коронавирусом в школе отсутствует или незначителен.