 

Думский комитет дал добро на мониторинг соцсетей с 1 февраля

 

Думский комитет по информационной политике одобрил поправку к законопроекту о соцсетях, которая обяжет соцсети с посещаемостью более 500 тыс. пользователей в сутки отслеживать контент и блокировать информацию, запрещённую в России.


Перечисленный в законопроекте список запрещённой информации включает детскую порнографию, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях, информацию в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству", официальным государственным символам России, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России".


Соцсетям будут давать 24 часа на решение о блокировке запрещённого контента, в том числе по жалобам пользователей. Если у администрации ресурса возникнут вопросы насчёт того или иного сообщения или видео, соцсеть сможет временно заблокировать его и обратиться в Роскомнадзор за разъяснениями, а Роскомнадзор должен будет дать компании ответ в течение трёх дней, после чего контент либо заблокируют окончательно, либо разблокируют.


Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 февраля 2021 года. Госдума может принять законопроект во 2-м чтении 22 декабря.


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