 

Депутаты поддержали проект закона о наказании за «неуважение к власти»

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал проект закона о запрете материалов, выражающим в неприличной форме неуважение к власти. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на информационное агентство ТАСС.

Если законопроект будет принят, в чем можно не сомневаться, то чиновники получат право блокировать материалы, «выражающие в неприличной форме» неуважение к обществу, государству, государственным символам, Конституции России и органам власти.

Напомним читателям, что проект закона о введении административного наказания за оскорбление власти поступил в Госдуму в декабре прошлого года. 

Авторы документа предложили внести соответствующие поправки в ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и в ст. ​15 федерального закона «Об информации», наказание по которым предусматривает штраф в размере от 1 до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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