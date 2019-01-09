Депутаты поддержали проект закона о наказании за «неуважение к власти»

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал проект закона о запрете материалов, выражающим в неприличной форме неуважение к власти. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на информационное агентство ТАСС.





Если законопроект будет принят, в чем можно не сомневаться, то чиновники получат право блокировать материалы, «выражающие в неприличной форме» неуважение к обществу, государству, государственным символам, Конституции России и органам власти.





Напомним читателям, что проект закона о введении административного наказания за оскорбление власти поступил в Госдуму в декабре прошлого года.





Авторы документа предложили внести соответствующие поправки в ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и в ст. ​15 федерального закона «Об информации», наказание по которым предусматривает штраф в размере от 1 до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.





АПН следит за развитием событий.



