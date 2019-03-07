Госдума утвердила закон об аресте за оскорбление власти

Российская Госдума окончательно приняла сегодня закон, по которому граждане, оскорбившие органы власти в интернете, будут нести административную ответственность. Ожидается, что размер штрафа за первое оскорбление власти составит до 100 тысяч рублей.





«Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.31 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей», — гласит принятый закон.





В том случае, если будет зафиксировано повторное аналогичное нарушение, виновный будет оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей или арестован на 15 суток.





АПН следит за развитием событий.



