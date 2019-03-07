 

Госдума утвердила закон об аресте за оскорбление власти

Российская Госдума окончательно приняла сегодня закон, по которому граждане, оскорбившие органы власти в интернете, будут нести административную ответственность. Ожидается, что размер штрафа за первое оскорбление власти составит до 100 тысяч рублей.

«Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.31 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей», — гласит принятый закон.

В том случае, если будет зафиксировано повторное аналогичное нарушение, виновный будет оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей или арестован на 15 суток.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Штраф за оскорбление органов власти увеличат до 100 тысяч рублей
» Депутаты поддержали проект закона о наказании за «неуважение к власти»
» За оскорбление власти в интернете будет грозить 15 суток ареста
» Законодатели продолжают дискуссию о языкознании
» За гиперссылки на "экстремизм" будут сажать на 15 суток
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
По делу Олега Сорокина вынесен обвинительный приговор

По делу Олега Сорокина вынесен обвинительный приговор

Похищение Европы Хаосом

Похищение Европы Хаосом

Олег Сорокин выступил в защиту оперов

Олег Сорокин выступил в защиту оперов

Шнур - это анекдот: как можно в Государственной Думе без анекдотов?

Шнур - это анекдот: как можно в Государственной Думе без анекдотов?

Альтернативные военные концепции: робосамолет-перехватчик

Альтернативные военные концепции: робосамолет-перехватчик

Доломаем Кыргызстан!

Доломаем Кыргызстан!

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

По делу Олега Сорокина вынесен обвинительный приговор

По делу Олега Сорокина вынесен обвинительный приговор

Госдума утвердила закон об аресте за оскорбление власти

  • 12:43
  • 205
Похищение Европы Хаосом

Похищение Европы Хаосом

Для россиян могут открыть платные вытрезвители

  • 19:41
  • 401
Олег Сорокин выступил в защиту оперов

Олег Сорокин выступил в защиту оперов

Закон о смягчении «муниципального фильтра» оказался под угрозой

  • 15:32
  • 523
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru