 

Штраф за оскорбление органов власти увеличат до 100 тысяч рублей

Депутаты Государственной Думы РФ закончили работу над законопроектом, который вводит наказание за оскорбление органов власти. Верхний порог суммы штрафа решено увеличить сразу в 20 раз - до 100 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС.

В изначальной версии закона сумма штрафов для граждан составляла от одной до пяти тысяч рублей, однако после обсуждения депутатами сумма резко выросла и составила от 30 до 100 тысяч рублей. Известно также, что возможность наказания в виде административного ареста на 15 суток сохранится.

Напомним читателям, что новое наказание будет предусмотрено за «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации (материалов), предназначенной (предназначенных) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

О введении санкций для чиновников, оскорбивших простых граждан, к сожалению, не сообщается.

АПН следит за развитием событий.

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