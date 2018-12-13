 

За оскорбление власти в интернете будет грозить 15 суток ареста

Представители Совета Федерации внесли в Госдуму проект закона, по которому оскорбление органов власти могут приравнять к мелкому хулиганству. За это правонарушение гражданам будет грозить арест на 15 суток.

Чиновники предложили расширить статью КоАП о мелком хулиганстве в связи с тем, что, по их мнению, на интернет должны распространяться те же нормы, что и на реальную жизнь.

«Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации (материалов), предназначенной (предназначенных) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», - цитируют дополнение сенаторов в КоАП сетевые СМИ.

«Сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — утверждают парламентарии в пояснительной записке к проекту закона.

АПН следит за развитием событий.
 

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