В Британии число госпитализаций меньше обычного, зато лист ожидания гораздо длиннее

о же можно сказать о палатах интенсивной терапии: они заняты на 75%, в то время как в прошлом году это было 84%.

Странный перекос складывается в системе национального здравоохранения Великобритании. Несмотря на разгар пандемии, больничные палаты остаются заметно более свободными , чем в декабре 2019 года: лишь одиннадцать больниц заполнены на 95%, в прошлом году их было восемьдесят. Т