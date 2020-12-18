 

В Британии число госпитализаций меньше обычного, зато лист ожидания гораздо длиннее

Странный перекос складывается в системе национального здравоохранения Великобритании. Несмотря на разгар пандемии, больничные палаты остаются заметно более свободными, чем в декабре 2019 года: лишь одиннадцать больниц заполнены на 95%, в прошлом году их было восемьдесят. То же можно сказать о палатах интенсивной терапии: они заняты на 75%, в то время как в прошлом году это было 84%.
 
Можно подумать, что здоровью нации пошли на пользу два британских карантина -- весенний и ноябрьско-декабрьский. Но судя по тому, что список людей, ожидающих начала лечения от рака (или жизненно-важной диагностики), увеличился с 90 000 в мае до 160 000 в ноябре -- это вряд ли вероятно. 
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APN.ru