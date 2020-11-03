Больничные койки Британии были свободны, как никогда, во время "первой волны ковида"

Британские больничные койки загружены на 84%, но это значит, что они загружены меньше, чем обычно. Обычная загрузка для них в это время года составляет 92% и, как правило, в течение года не опускается ниже 85%.

Самыми свободными койки были во время "первой волны коронавируса" -- с апреля по июнь, когда их загрузка составляла всего 64%. И в это же время тысячам пациентов, у которых не нашлось ковида, было отказано в госпитализации, что привело к небывалому росту смертности в частных домовладениях.

Отказ пациентам в плановом лечении "чтобы разгрузить систему здравоохранения" происходил и происходит повсеместно; в частности, сегодня в России плановая медицинская помощь "приостановлена" в Новосибирской области.











