Москву накроет очередное подорожание коммунальных услуг

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года. Услуги коммунальщиков подорожают на 1,7%, а с 1 июля – еще на 4,8%. Об этом сообщает сегодня сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на департамент экономической политики и развития Москвы.





Известно, что утвержден также новый тариф за содержание жилого помещения. "Он вырастет в среднем на 1 рубль 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт будет чуть меньше и составит 1 рубль 19 копеек", - рапортуют представители департамента.





Чиновники также отмечают, что в 2019 году полностью сохранится действующая система мер социальной поддержки жителей по оплате жилищных и коммунальных услуг.





АПН следит за развитием событий.



