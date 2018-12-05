 

Москву накроет очередное подорожание коммунальных услуг

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года. Услуги коммунальщиков подорожают на 1,7%, а с 1 июля – еще на 4,8%. Об этом сообщает сегодня сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на департамент экономической политики и развития Москвы.

Известно, что утвержден также новый тариф за содержание жилого помещения. "Он вырастет в среднем на 1 рубль 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт будет чуть меньше и составит 1 рубль 19 копеек", - рапортуют представители департамента.

Чиновники также отмечают, что в 2019 году полностью сохранится действующая система мер социальной поддержки жителей по оплате жилищных и коммунальных услуг. 

АПН следит за развитием событий.
 

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