 

Британцев начали вакцинировать и объявили, что маски, возможно, придётся носить ещё год. А может, и больше

Сегодня в Британии началась долгожданная, как минимум, для британского правительства вакцинация от ковида-19. Первыми, как самых нуждающихся, привили стариков -- девяностолетнюю Маргарет Кинан и восьмидесятиоднолетнего Уильяма Шекспира (это не шутка). Министр здравоохранения Британии Мэт Хэнкок назвал этот день "историческим Днём Победы" (historic V-Day) и от чувств расплакался в прямом эфире передачи "Доброе утро, Британия". Правда, циничные телезрители сказали, что это выглядело очень ненатурально.  
 
Британия пока что получила 800 000 доз вакцины "Файзер" -- этого достаточно для 400 000 человек. Ещё 4 млн доз ожидаются к концу декабря.
 
Между тем, британцам тут же начали говорить, что поскольку нет доказательств, что привитые люди не могут передавать коронавирус, маски потребуется носить и впредь, возможно, их придётся носить и в следующую зиму, и дальше. Своеобразной "безопасной" отсечкой представляется рубеж, когда все привьются, но, во-первых, далеко не все британцы хотят прививаться от ковида, а во-вторых, защитное действие вакцины предполагается как временное. 
 

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