Нужен ли "иммунный паспорт" для ресторана и спортплощадки? В правительстве Британии идут споры

Майкл Гав, чью должность можно перевести как "Министр при Кабинете министров" (The Cabinet Office minister), ответил отрицательно на вопрос, понадобится ли британцам в барах и ресторанах предъявлять "иммунный паспорт", подтверждающий, что они вакцинированы от ковида-19. "Нет, я так не думаю", -- сказал он.

Однако новоназначенный министр вакцинации -- теперь в британском правительстве есть и такая должность -- Надим Захави в интервью Би-Би-Си сказал, что хотя вакцинация будет добровольной, некоторые заведения могут настаивать на том, чтобы посетители предъявили сертификат о прививке.

Британские авиаперевозчики уже сейчас рассматривают "иммунные паспорта" как необходимое условие для полёта.

Советник британского правительства, профессор Ноттингемского университета Роберт Дингволл призвал министров не обсуждать такие вещи прилюдно, пока вакцинация ещё даже не началась, ведь такое обсуждение может сыграть на руку антипрививочникам.

В то же время в Британии, в районах, которые с эпидемической точки зрения признаны наиболее неблагополучными, людям предполагается давать сертификаты на покупки, чтобы они согласились пройти тест на ковид-19, и здесь тоже идёт речь о "пропусках", которые могут позволить людям с отрицательным результатом посещать рестораны, пабы и спортплощадки, публичные мероприятия.



