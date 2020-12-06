Дейли Мейл: "Путин хочет, чтобы мы все остались без вакцины и умерли"

Популярнейшая британская газета "Дейли Мейл" опубликовала колонку публициста Дэна Ходжеса с заголовком "Как Владимир Путин и его антипрививочники пытаются использовать ковид, чтобы убить нас, как его агенты в Солсбери".

В колонке утверждается , что якобы именно президент России Путин подстрекает антивакцинную пропаганду и стоит за выступлениями противников вакцинации от ковида-19 (которые действительно имеют место в Британии). В целом публикация не производит впечатления розыгрыша; в серьёзность автора заставляет поверить также то, что в Британии выступления против вакцинации приравниваются к оправданию терроризма

Тем не менее подавляющее большинство комментаторов (а к настоящему моменту под статьёй почти три тысячи комментариев) пишут, что это самая смехотворная статья, глупейшая конспирология и позор журналистики, а также что если Путин и причастен к какой-то дезинформации, это отнюдь не снимает вопросов, которые справедливо появляются у людей по поводу вакцинации.