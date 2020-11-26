29 американских миллиардеров с марта удвоили своё состояние. За это же время безработица в США выросла до рекордных 11%

Мой мир

Как сообщает крупнейшая британская газета "Дейли Мейл", с 18 марта по 24 ноября сего года 650 американских миллиардеров прибавили в благосостоянии более 1 триллиона долларов. 29 миллиардеров с марта удвоили своё состояние. Появилось 36 новых миллиардеров. В списке миллиардеров оформилась группа сенти-миллиардеров, чьё состояние превышает 100 млрд долларов. Ещё три года назад такой группы не было.

Объём государственного долга России по итогам 2020 года составит 20,4 трлн рублей (19,1% ВВП). До ковида уровень госдолга немногим превышал 12% ВВП.

