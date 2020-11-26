 

29 американских миллиардеров с марта удвоили своё состояние. За это же время безработица в США выросла до рекордных 11%

Как сообщает крупнейшая британская газета "Дейли Мейл", с 18 марта по 24 ноября сего года 650 американских миллиардеров прибавили в благосостоянии более 1 триллиона долларов. 29 миллиардеров с марта удвоили своё состояние. Появилось 36 новых миллиардеров. В списке миллиардеров оформилась группа сенти-миллиардеров, чьё состояние превышает 100 млрд долларов. Ещё три года назад такой группы не было.
 
В то же время 11 миллионов американцев лишились работы, с февраля месяца безработица в США удвоилась. Великобритания переживает самое существенное проседание ВВП за 300 лет, практически во всех странах -- в том числе Британии, Германии, России -- растёт государственный долг. 
 
Объём государственного долга России по итогам 2020 года составит 20,4 трлн рублей (19,1% ВВП). До ковида уровень госдолга немногим превышал 12% ВВП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россия стремительно теряет миллиардеров
» Москва - второй в мире мегаполис по количеству миллиардеров
» Россия заняла первое место в Европе по количеству миллиардеров
» Уоррен Баффет обогнал Билла Гейтса
» Дефицита миллиардеров в России больше нет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Благодаря Евромайдану

Благодаря Евромайдану

Чувства красных имеют значение

Чувства красных имеют значение

Тренды белорусского протеста середины ноября

Тренды белорусского протеста середины ноября

Вторая Карабахская

Вторая Карабахская

Неторопливый финал?

Неторопливый финал?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

29 американских миллиардеров с марта удвоили своё состояние. За это же время безработица в США выросла до рекордных 11%

  • 23:06
  • 132

Собянин: около 50% москвичей имеют иммунитет к ковиду, но это ничего не гарантирует

  • 21:53
  • 168

Кузнецова: лечение онкобольных детей в РФ затруднено

  • 21:42
  • 157

Минздрав Украины берёт у Всемирного банка 100 млн долларов, а МВД призывает к локдауну

  • 21:31
  • 183

24 млн россиян не могут воспользоваться льготной ипотекой, потому что в их городах не строят новое жильё

  • 20:53
  • 167

ВОЗ: из-за недостатка физической нагрузки в год умирает до 5 млн человек

  • 20:44
  • 169
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru