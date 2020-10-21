Главный инфекционист Миздрава признал перчатки неэффективными против ковида

Главный инфекционист Минздрава России профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов признал , что перчатки -- так, как их в действительности носят люди, то есть снимая, засовывая в карман, надевая снова и т.д. -- не только не помогают предотвратить возможность заражения коронавирусной инфекцией, но даже усугубляют риски.

При этом, с его точки зрения, важно дезинфицировать руки кожными антисептиками "при входе и выходе из общественного транспорта".