Главный инфекционист Миздрава признал перчатки неэффективными против ковида
- 21.10.2020, 20:13,
- Новости
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Главный инфекционист Минздрава России профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов признал
, что перчатки -- так, как их в действительности носят люди, то есть снимая, засовывая в карман, надевая снова и т.д. -- не только не помогают предотвратить возможность заражения коронавирусной инфекцией, но даже усугубляют риски.
При этом, с его точки зрения, важно дезинфицировать руки кожными антисептиками "при входе и выходе из общественного транспорта".