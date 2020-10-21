 

Главный инфекционист Миздрава признал перчатки неэффективными против ковида

Главный инфекционист Минздрава России профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов признал, что перчатки -- так, как их в действительности носят люди, то есть снимая, засовывая в карман, надевая снова и т.д. -- не только не помогают предотвратить возможность заражения коронавирусной инфекцией, но даже усугубляют риски. 
 
При этом, с его точки зрения, важно дезинфицировать руки кожными антисептиками "при входе и выходе из общественного транспорта". 
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APN.ru