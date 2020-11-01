В Англии объявили карантин, которого три четверти граждан боялись больше, чем ковида

Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября по 2 декабря. В Уэльсе он уже введён с 23 октября.

Люди смогут выходит из дома лишь за продуктами, для занятий спортом на открытом воздухе и на работу, если не могут работать из дома.

Магазины, кроме супермаркетов, будут закрыты, так же как досуговые центры, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты. Рестораны и бары будут работать только на доставку.

Между тем, проведённый на днях опрос показал, что трое из четырёх опрошенных британцев боятся карантина больше, чем коронавируса. Молодые люди боятся потерять работу и ухудшения психологического состояния (это опасение разделяют также многие опрошенные женщины), пенсионеров же больше всего беспокоит то, что отменяется скрининг для диагностики рака.





Правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии объявили, что туристы из Англии и путешествия внутри Великобритании не приветствуются







