Рост смертности от недостатка помощи "другим пациентам" и изоляции в РФ втрое больше, чем от ковида

По словам президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, директора Клиники госпитальной терапии им. Остроумова Сеченовского университета Юрия Беленкова,

"Насколько увеличилось количество инсультов в результате COVID-19, можем сказать года через два, когда подведем итоги. По всем "пилотным" подсчётам, ситуация, которая окружает COVID-19, увеличивает смертность примерно на 20%. Из них именно "ковидовских" - максимум 8%, а в принципе, думаю, скорее всего 5%".

Беленков предположил, что "12-15% - это прирост других заболеваний, вернее, заболеваний, которые могут быть спровоцированы COVID-19", однако тут же сказал, что на смертность повлияли: "изоляция, люди сидели три месяца дома, физическая активность минимальная, холодильник близко, помощь специализированная далеко".

Также он отметил, что психологическое состояние людей оказало негативное влияние на здоровье.



