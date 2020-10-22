Рост смертности от недостатка помощи "другим пациентам" и изоляции в РФ втрое больше, чем от ковида

По словам президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, директора Клиники госпитальной терапии им. Остроумова Сеченовского университета Юрия Беленкова,
Беленков предположил, что "12-15% - это прирост других заболеваний, вернее, заболеваний, которые могут быть спровоцированы COVID-19", однако тут же сказал, что на смертность повлияли: "изоляция, люди сидели три месяца дома, физическая активность минимальная, холодильник близко, помощь специализированная далеко".
Также он отметил, что психологическое состояние людей оказало негативное влияние на здоровье.