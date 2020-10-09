Телеграм-каналы: Российская вакцина показывает свою неэффективность

В российских соцсетях появились сообщения о десятках случаев подтвержденных заболеваний COVID-19 у пациентов, прошедших первую и даже вторую прививку российской вакцины. Как пишут авторы сообщений, несмотря на имеющиеся в крови антитела, которые появились благодаря прививкам, после контакта с заражёнными, пациенты всё-таки заболевали COVID-19.





Источники уверенно утверждают следующее: пациенты, прошедшие 1 и 2 вакцинацию, заражались при контакте с больными COVID-19 . По мнению медиков, ситуация имеет важный психологический момент. У привитых людей может появиться ложное чувство безопасности, что поставит под угрозу их здоровье. Поэтому специалисты считают необходимым предупредить привитых людей об этом, что это не фейк и такое подобное может произойти.





Врачам приходится констатировать: вакцина – не панацея. Официальных данных об инфицировании вакцинированных россиян спустя несколько дней после применения спасительных препаратов, конечно, в открытом доступе не найти, хотя в закрытом они наверняка имеются. Ситуация, к сожалению, свидетельствует о том, что новая российская вакцина неэффективна.



