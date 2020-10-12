45% россиян считают, что деньги из банков лучше забрать, 35% -- вложить

Согласно исследованию ВЦИОМа, доля россиян, считающих, что сейчас подходящее время для крупных покупок, растёт и сейчас составляет 26%. Однако число тех, кто придерживается обратного мнения, хотя и уменьшается, но по-прежнему велико -- 57%.

71% россиян считают, что сейчас плохое время брать кредиты. Это меньше, чем в июне, но по-прежнему гораздо больше, чем число тех, кто считает наоборот (17%).

68% россиян полагают, что расходовать средства следует как можно экономнее, откладывая больше на будущее.

Наконец, 45% граждан России рекомендуют забрать вклады из банков; 35% хотели бы вложить деньги.