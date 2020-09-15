 

44% россиян считают отечественную медицину плохой

Согласно исследованию холдинга "Ромир", 44% российских граждан считают отечественную медицину плохой или очень плохой. 
 
Это всё же меньше, чем число тех, кто считает её удовлетворительной, -- 45%.
 
Лишь 11% россиян считают нашу медицину хорошей. Впрочем, эти оценки напрямую зависят от дохода: лишь 25% респондентов с высоким доходом считают российскую медицину плохой, в то время как для респондентов с низким доходом этот показатель составляет 59%!
 
Кроме того, жители городов-миллионников реже находят качество отечественных медицинских услуг очень плохим. 
 
Немаловажно, что опрос проводился в конце августа -- начале сентября, то есть вскоре после того, как больницы наконец начали оказывать плановую медицинскую помощь после долгого перерыва.
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