44% россиян считают отечественную медицину плохой

Согласно исследованию холдинга "Ромир", 44% российских граждан считают отечественную медицину плохой или очень плохой.

Это всё же меньше, чем число тех, кто считает её удовлетворительной, -- 45%.

Лишь 11% россиян считают нашу медицину хорошей. Впрочем, эти оценки напрямую зависят от дохода: лишь 25% респондентов с высоким доходом считают российскую медицину плохой, в то время как для респондентов с низким доходом этот показатель составляет 59%!

Кроме того, жители городов-миллионников реже находят качество отечественных медицинских услуг очень плохим.

Немаловажно, что опрос проводился в конце августа -- начале сентября, то есть вскоре после того, как больницы наконец начали оказывать плановую медицинскую помощь после долгого перерыва.