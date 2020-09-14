Россияне всё реже хотят брать потребительские кредиты и чаще -- ипотеку
- 14.09.2020, 20:49,
- Новости
- 85
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
По данным
Исследовательского центра портала Superjob.ru, по сравнению с 2007 годом число россиян, считающих кредиты хорошей возможностью приобрести желаемое, снизилось более чем в три раза: с 47% до 15%.
Напротив, число россиян, считающих, что "кредиты -- прямая дорога в долговую яму", увеличилось с 33 до 47%.
За последние полгода не брали кредиты три четверти сограждан (75%) с ежемесячным доходом до 30 тыс. рублей.
Напомним, что многие россияне, которые были всё-таки вынуждены взять кредиты, использовали выплаты на детей, чтобы скорее их вернуть: сразу после выплат в июне и в июле банки зафиксировали рост возврата кредитов.
При этом объёмы ипотеки в России существенно выросли
; отчасти этому способствует льготная (под 6,5%) ипотека на новостройки, хотя вторичное жильё остаётся более дешёвым и востребованным.