 

Россияне всё реже хотят брать потребительские кредиты и чаще -- ипотеку

По данным Исследовательского центра портала Superjob.ru, по сравнению с 2007 годом число россиян, считающих кредиты хорошей возможностью приобрести желаемое, снизилось более чем в три раза: с 47% до 15%.
 
Напротив, число россиян, считающих, что "кредиты -- прямая дорога в долговую яму", увеличилось с 33 до 47%.
 
За последние полгода не брали кредиты три четверти сограждан (75%) с ежемесячным доходом до 30 тыс. рублей. 
 
Напомним, что многие россияне, которые были всё-таки вынуждены взять кредиты, использовали выплаты на детей, чтобы скорее их вернуть: сразу после выплат в июне и в июле банки зафиксировали рост возврата кредитов.
 
При этом объёмы ипотеки в России существенно выросли; отчасти этому способствует льготная (под 6,5%) ипотека на новостройки, хотя вторичное жильё остаётся более дешёвым и востребованным.
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APN.ru