Россияне всё реже хотят брать потребительские кредиты и чаще -- ипотеку

По данным Исследовательского центра портала Superjob.ru, по сравнению с 2007 годом число россиян, считающих кредиты хорошей возможностью приобрести желаемое, снизилось более чем в три раза: с 47% до 15%.

Напротив, число россиян, считающих, что "кредиты -- прямая дорога в долговую яму", увеличилось с 33 до 47%.

За последние полгода не брали кредиты три четверти сограждан (75%) с ежемесячным доходом до 30 тыс. рублей.

Напомним, что многие россияне, которые были всё-таки вынуждены взять кредиты, использовали выплаты на детей, чтобы скорее их вернуть: сразу после выплат в июне и в июле банки зафиксировали рост возврата кредитов.