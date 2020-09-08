У россиян нет единого мнения о политической ситуации в РФ

По данным "Левада-центра", у россиян нет сколько-то единого представления о политических процессах, происходящих в РФ.

17% россиян полагают, что в стране происходит становление диктатуры (это больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2012-м, когда так считали 19% граждан).

22% россиян считают, что в России происходит развитие демократии -- этот показатель самый низкий с 2005 года; в прошлом году развитие демократии в России видели 32% граждан.

На те же 10% с прошлого года выросло число тех, кто думает, что в РФ происходит нарастание анархии, утрата порядка. Теперь их 38%.







