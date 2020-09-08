У россиян нет единого мнения о политической ситуации в РФ
- 08.09.2020, 20:40,
- Новости
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По данным
"Левада-центра", у россиян нет сколько-то единого представления о политических процессах, происходящих в РФ.
17% россиян полагают, что в стране происходит становление диктатуры (это больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2012-м, когда так считали 19% граждан).
22% россиян считают, что в России происходит развитие демократии -- этот показатель самый низкий с 2005 года; в прошлом году развитие демократии в России видели 32% граждан.
На те же 10% с прошлого года выросло число тех, кто думает, что в РФ происходит нарастание анархии, утрата порядка. Теперь их 38%.